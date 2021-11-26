Матч с пенальти, удалением и автоголом. Как сыграли соперники "Кайрата" по группе Лиги конференций

В Баку прошел матч пятого тура группового этапа Лиги конференций в группе H, в которой выступает алматинский "Кайрат", сообщает корреспондент Vesti.kz.

Азербайджанский "Карабах" принимал кипрскую "Омонию". Встреча завершилась со счетом 2:2.

"Омония" вышла вперед на 43-й минуте благодаря пенальти, который пробил Михал Дюриш, но уже в самом начале второго тайма Парис Псалтис забил автогол и вернул ничью на табло. В концовке встречи повел уже "Карабах" - на 88-й минуте отличился Патрик Андраде. Но гости успели уйти от поражения - а на 90-й минуте сравнял Жорди Гомес. При этом с 66-й минуты "Омония" играла вдесятером из-за удаления Кику.

"Карабах" набрал 11 очков и сравнялся с "Базелем" в лидерстве в турнирной таблице, уступая по дополнительным показателям.

Напомним, что "Кайрат" в матче пятого тура в Алматы со счетом 2:3 проиграл "Базелю".