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Реклама Новости спорта Футбол Лига конференций Сегодня 08:53 Комментарии "Легия" показала репортаж с матча против "Ордабасы" в Шымкенте ©ФК "Ордабасы" Польская "Легия" показала видео закулисья гостевого матча с "Ордабасы", сообщают Vesti.kz. Первый матч второго квалификационного раунда Лиги конференций прошел 28 июля в Шымкенте и завершился со счетом 2:2. При этом казахстанский клуб по ходу встречи вел 2:0. Ответный матч команды проведут в Варшаве 4 августа. Поделиться в соц. сетях:













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