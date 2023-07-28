Казахстанскому клубу грозят санкции от УЕФА из-за поведения болельщиков

По итогам матча квалификации Лиги конференций "Ордабасы" - "Легия" (2:2) могут быть применены санкции в отношении шымкентского клуба, сообщает корреспондент Vesti.kz.

"Ордабасы" рискует получить неудовлетворительную оценку от УЕФА за организацию домашнего матча против "Легии". Прежде всего, дисциплинарный орган УЕФА обратит внимание и изучит ситуацию с остановкой игры во втором тайме, когда болельщики хозяев начали забрасывать поле бутылками и другими предметами. Напомним, что Йоханн Йоунссон остановил матч в этот момент и возобновил игру лишь через некоторое время. Кроме того, после игры несколько предметов, а также по сведениям польской стороны, "камней" было заброшено в сторону персонала "Легии". За эти нарушения "Ордабасы" вероятно получит денежный штраф, а стадион клуба могут и вовсе дисквалифицировать.

По информации источника, знакомого с ситуацией, делегат УЕФА также обратил внимание на недостаточную безопасность внутри арены и количество зрителей, которое заметно превышало вместимость стадиона в Шымкенте. Сообщается, что также были другие замечания, которые зафиксировал представитель УЕФА, включая такую деталь, как "отсутствие интернета для журналистов".

Добавим, что ответный матч между "Легией" и "Ордабасы" пройдет 4 августа в Варшаве.

Фото: legia.com©

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