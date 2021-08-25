"Кайрат" сделал заявление по ответному матчу с "Фолой" в Лиге конференций

Ответный матч "Кайрата" с люксембургской "Фолой" в раунде плей-офф Лиги конференций пройдет без зрителей, сообщает пресс-служба алматинского клуба.

Также отмечается, что трансляция матча 26 августа будет доступна на официальном YouTube-канале клуба - KAIRAT-TV. Начало - в 20:00 по времени Алматы.

Один шаг до еврокубковой осени. Превью к матчу "Кайрат" - "Фола" в Лиге конференций

Напомним, что в первом матче в Люксембурге "Кайрат" победил со счетом 4:1. В текущем еврокубковом сезоне алматинцы еще не проигрывали на своем поле.

Все самое актуальное о спорте в вашем телефоне - подписывайтесь на наш Instagram!