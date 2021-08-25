Один шаг до еврокубковой осени. Превью к матчу "Кайрат" - "Фола" в Лиге конференций

Действующий чемпион Казахстана "Кайрат" максимально приблизился к выполнению давней и столь желанной задачи - выходу в групповой этап еврокубка. На этой неделе алматинцы сыграют ответный матч раунда плей-офф квалификации Лиги конференций против клуба "Фола" из Люксембурга. Корреспондент Vesti.kz рассказывает, почему предстоящая игра имеет важнейшее значение в масштабах всего казахстанского футбола и каково состояние алматинской команды на данный момент.

"Кайрат" подходит к матчу в Алматы с целым набором позитивных новостей. Во-первых, была достигнута убедительная победа в Люксембурге, которая придала уверенности и ментальной свежести игрокам. Во-вторых, постепенно набирают форму новички, в частности, Рикарду Алвеш забил дебютный гол на прошлой неделе.

Также, если говорить о кадрах, в Алматы должны сыграть Нуралы Алип, Айбол Абикен и Денис Поляков, пропустившие первую встречу с "Фолой" из-за перебора карточек. В-третьих, "Кайрат" определился с кандидатурой нового главного тренера, им стал один из самых котируемых специалистов на постсоветском пространстве - Курбан Бердыев.

Для "Кайрата" потенциальный выход в групповой этап еврокубка - это действительно историческое событие. В последние годы алматинцы штурмовали европейские турниры и вот сейчас приблизились к цели. "Кайрат" может стать третьим казахстанским клубом, которому покорился выход в групповую стадию еврокубков, ранее это сделали "Шахтер" и "Астана".

Если "Кайрат" квалифицируется в групповой этап Лиги конференций, это будет важно для всего сезона в нашем клубном футболе. Все-таки участие в осенней стадии какого-либо из европейских турниров - это определенный показатель, который позволяет всей казахстанской футбольной индустрии не стагнировать.

Да, Лига конференций - лишь третий по ранжиру еврокубковый турнир, это новое соревнование, болельщики еще не привыкли к нему, но с точки зрения статуса соперников и финансовых доходов - это, опять же, крайне важное и привлекательное событие для любого клуба КПЛ.

В групповом этапе "Кайрат" потенциально может сыграть с такими клубами, как "Рома", "Тоттенхэм", "Ренн" и "Фейеноорд". Выход в группу Лиги конференций обеспечит алматинцам призовые от УЕФА в размере почти трех миллионов евро, плюс за каждую победу в основной стадии турнира "Кайрату" полагается еще 500 тысяч евро.

Лига конференций также может стать отличным опытом для большого количества молодых казахстанских игроков (в том числе кандидатов в национальную сборную) "Кайрата". Квалификация в групповой этап ЛК максимально заполнит осенний график игр, ведь, помимо этого турнира, алматинцы продолжат борьбу в чемпионате и Кубке Казахстана, а сборники сыграют в матчах отбора на ЧМ-2022. Это будет непростой, но вполне нормальный график, если учитывать, что большинство европейских клубов привыкли играть два матча в неделю.

В этом еврокубковом сезоне "Кайрат" еще не проигрывал дома и при полной концентрации должен продлить эту серию в ближайшей встрече с "Фолой".

Напомним, что матч "Кайрат" - "Фола" пройдет 26 августа в Алматы. Начало встречи - в 20:00.

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