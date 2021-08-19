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Все качества форварда и медийная скромность. Почему Таттыбаев из "Шахтера" - самый недооцененный нападающий Казахстана

Все качества форварда и медийная скромность. Почему Таттыбаев из "Шахтера" - самый недооцененный нападающий Казахстана
Фото: ФК "Шахтер"©
Новости спорта Футбол Лига конференций

Нападающий "Шахтера" Айдос Таттыбаев впервые в своей карьере добился приглашения в сборную Казахстана. Корреспондент Vesti.kz отмечает, что форвард "горняков" - один из самых недооцененных игроков этого амплуа среди других кандидатов в национальную команду.

Таттыбаева с медийной точки зрения нельзя назвать таким раскрученным и популярным нападающим, как, например, Алексей Щеткин, Абат Аймбетов или Танат Нусербаев. Долгое время он выступал не в самых топовых клубах Казахстана. Воспитанник карагандинского футбола играл в "Шахтер-Булате", "Гефесте", "Таразе", "Каспии" и, собственно, в "Шахтере".

Лишь в 31 год он получил приглашение в сборную. Очевидно, что именно сейчас вызов в национальную команду закономерен и логичен. Этим летом Таттыбаев великолепно проявил себя в Лиге конференций. Его гол на последней минуте ответного матча с ФКСБ помог "Шахтеру" перевести игру в дополнительное время и в серию пенальти, которая стала для карагандинцев триумфальной.

В Кубке Казахстана у него великолепная статистика - шесть голов. А могло быть и восемь, если бы "Ордабасы" не засчитали техническое поражение. Тем не менее в этом турнире он на данный момент лучший бомбардир.

В чемпионате Таттыбаев отличился дважды в 17 матчах. Правда, оба его гола состоялись еще в апреле. В минувшем сезоне он сыграл 19 поединков в КПЛ - три в составе "Каспия" и 16 в "Шахтере", при этом все пять голов забил, выступая за "горняков". В частности, его мячи лишали очков "Астану" и "Кайрат". Наряду с Арсеном Хубуловым, у которого также было пять голов, Таттыбаев в КПЛ-2020 стал лучшим бомбардиром "Шахтера". К слову, такую результативность он продемонстрировал после двух сезонов, проведенных в первой лиге.

Несмотря на это, Таттыбаев в прошлом году не был замечен тренерским штабом сборной Казахстана, которую прилично лихорадило в Лиге наций. А выбор у Михала Билека, предыдущего наставника национальной команды, был невелик. Вообще наличие качественного казахстанского форварда в последние годы зачастую явление редкое. Тем не менее игрок, умеющий делать разницу, был вне главной команды страны.

Таттыбаев, выделяющийся старательностью, самоотверженностью и имеющий ряд качеств, присущих форварду, умеет выжидать свой момент и оказываться в нужном месте, уже в сентябре может постичь новый для себя уровень.

Вероятно, лидер "Шахтера" получит шанс дебютировать в ближайших матчах отборочного турнира ЧМ-2022. 1 сентября национальная команда сыграет в Нур-Султане с Украиной, а через три дня встретится на выезде с Финляндией. Микроцикл для нашей сборной завершится 7 сентября гостевой встречей против Боснии и Герцеговины. Такая интенсивность игр, безусловно, подразумевает частую ротацию состава. Это позволяет говорить об определенных шансах увидеть Таттыбаева в майке национальной команды. 

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Напомним, "Шахтер" в первом матче раунда плей-офф Лиги конференций уступил израильскому "Маккаби" (Тель-Авив) с минимальной разницей 1:2. При этом "горняки" вели в счете. Ответная игра состоится в Израиле 26 августа.

Фото: ФК "Шахтер"©

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Метки:
Шахтер ФК Сборная РК по футболу ЧМ-2022 КПЛ-2021 Лига конференций Первая лига Казахстана Щеткин Алексей Билек Михал Аймбетов Абат

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