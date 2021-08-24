"К футболистам будут серьезные требования". Казахстанский специалист оценил назначение Бердыева в "Кайрат"

Требования к игрокам "Кайрата" с приходом на пост главного тренера Курбана Бердыева возрастут, считает известный казахстанский специалист Булат Есмагамбетов. В интервью корреспонденту Vesti.kz он предположил, какие задачи будут стоять перед именитым наставником, и оценил шансы команды побороться за чемпионство.

"Было ожидаемо, что "Кайрат" подпишет контракт с Курбаном Бекиевичем. Это назначение напрашивалось.

Конечно, произойдут изменения в игре. Все-таки он теперь будет полностью вести команду и нести ответственность за результат. Я считаю, что это правильное решение руководства клуба, и уверен, что команда станет играть по-другому, а к футболистам будут серьезные требования.

Сейчас ситуация такая, что много изменений в команде не случится. А вот со следующего года поменяется многое. В текущем сезоне наверняка перед Бердыевым будет стоять задача удачно выступить в чемпионате, а конкретнее - побороться за титул с "Тоболом" и "Астаной", чтобы в следующем году выступать в Лиге чемпионов. И шансы выиграть золото у команды определенно есть.

В Лиге конференций тоже хочется, чтобы команда удачно проявила себя. Плюс ко всему, есть Кубок Казахстана. Три эти задачи никуда не делись.

Серьезные преобразования будут в следующем году и, возможно, мы увидим команду с другими футболистами. Это позитивный момент для клуба", - заявил Есмагамбетов.

Напомним, контракт с Бердыевым подписан до конца года с возможностью пролонгации на два года. Ранее он занимал должность советника председателя наблюдательного совета клуба.

В этом сезоне его предшественниками были Алексей Шпилевский, Кирилл Кекер и Артем Гавриленко.

"Кайрат" 26 августа сыграет за выход в группу Лиги конференций с люксембургской "Фолой". Первый матч завершился со счетом 4:1 в пользу алматинцев.

В КПЛ после 19 туров "желто-черные" занимают третье место, набрав 37 очков. От лидирующего "Тобола" они отстают на пять баллов, а от "Астаны" на четыре.

В 1/4 финала Кубка Казахстана алматинцы сыграют с "Кайсаром". Первая встреча намечена на 22 сентября.

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