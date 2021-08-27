Один из соперников обратился к "Кайрату" на казахском языке после жеребьевки группы Лиги конференций

Швейцарский "Базель" поприветствовал футбольный клуб "Кайрат" на казахском языке, сообщает корреспондент Vesti.kz.

"Салем, "Кайрат", - говорится в сообщении команды в "твиттере".

По итогам жеребьевки команды попали в группу Н, в которой также оказались азербайджанский "Карабах" и кипрская "Омония". Матчи первого тура пройдут 16 сентября. С итогами жеребьевки группового этапа Лиги конференций можно ознакомиться здесь.

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