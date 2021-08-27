Один из соперников обратился к "Кайрату" на казахском языке после жеребьевки группы Лиги конференций

Швейцарский "Базель" поприветствовал футбольный клуб "Кайрат" на казахском языке, сообщает корреспондент Vesti.kz.
"Салем, "Кайрат", - говорится в сообщении команды в "твиттере".
сәлем @fc_kairat! 👋#UECLdraw #FCBasel1893 #MirSinBasel https://t.co/57tLVX45TU— FC Basel 1893 🇬🇧 (@FC_Basel_en) August 27, 2021
По итогам жеребьевки команды попали в группу Н, в которой также оказались азербайджанский "Карабах" и кипрская "Омония". Матчи первого тура пройдут 16 сентября. С итогами жеребьевки группового этапа Лиги конференций можно ознакомиться здесь.
Все самое актуальное о спорте в вашем телефоне - подписывайтесь на наш Instagram!