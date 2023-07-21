Игрок "Тобола" озвучил амбициозный план на матчи с "Базелем"

Полузащитник "Тобола" Ислам Чесноков прокомментировал исход матча квалификации Лиги конференций, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Костанайский клуб вышел во второй раунд квалификации Лиги конференций. Команда Милича Чурчича обыграла по сумме двух матчей финскую "Хонку" - победа 2:1 на своем поле и гостевая ничья со счетом 0:0.

"Очень сложная выдалась игра. Мы старались, бились, имели шансы забить, но немного не хватило удачи в завершающей стадии. Также отмечу, что поле было далеко не самого лучшего качества. Но мы сами виноваты, должны были обыгрывать. Наверное, во втором тайме не хватало какой-то агрессии и игры вперед. Понимаем это. Самое главное – выход в следующий раунд, мы сделали это.

Отдельно хочу сказать спасибо нашим болельщикам. Спасибо вам, ребята, за поддержку.

Сейчас готовимся к "Окжетпесу" - очередная важная и интересная игра. Дальше нас ждет "Базель", будем выходить и играть только на победу", - цитирует Чеснокова пресс-служба "Тобола".