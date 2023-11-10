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Игрок "Астаны" оценил шансы на выход из группы Лиги конференций после матча с "Балкани"

Игрок "Астаны" оценил шансы на выход из группы Лиги конференций после матча с "Балкани"
©ФК "Астана"

Защитник "Астаны" Тимур Досмагамбетов в интервью корреспонденту Vesti.kz назвал результат матча с косовским "Балкани" в Лиге конференций закономерным. Он объяснил, что в оставшихся матчах его команде необходимо побеждать.

- 0:0 - неплохой результат, но ведь команда хотела большего?

- Можно сказать, что результат закономерный. Мы хотели победить. Отдали все силы, делали все, чтобы победить. Но, к сожалению, бывают такие игры, когда что-то не получается. В итоге такой результат.

- Еще до матча была информация, что Ян Вороговский не совсем готов к игре. Получается, вы заранее знали, что отыграете 90 минут?

- Примерно я понимал, что буду играть. Поэтому готовился, да.

- Сейчас многое зависит от параллельного матча между "Викторией" и "Динамо". Но в любом случае в оставшихся матчах нужно играть на победу. Каков настрой у команды?

- Повторюсь, что мы играем только на победу каждую игру, тем более домашнюю. Нам для выхода в плей-офф по-любому нужно выигрывать. Если победим, то при хорошем раскладе, думаю, все будет нормально.

- Сезон в казахстанском футболе уже завершен. Многие игроки останутся без практики аж до 30 ноября. Вам и еще некоторым футболистам повезет больше, ведь у вас будет возможность сыграть за сборную. Повлияет ли отсутствие игровой практики на уровень игры команды в следующих играх?

- Конечно, когда нет игровой практики и ритма - это не очень хорошо. Но я думаю, что наш тренерский штаб подберет правильную стратегию тренировок, чтобы все были в нормальной форме, и достойно провели европейский остаток сезона. 

Напомним, что матч между "Астаной" и "Балкани в четвертом туре группового этапа завершился безголевой ничьей. Однако это не помешало столичному клубу подняться с четвертого места на второе в группе С.

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Метки:
Футбол Лига конференций Астана ФК Вороговский Ян Казахстан Косово Астана

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