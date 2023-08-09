Войти через социальную сеть
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email material_dobavlen_v_izbrannoe Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
Қазақша Табло Lifestyle
Бокс MMA Футбол Хоккей Футзал Теннис Борьба Атлетика Баскетбол Букмекеры Другие Еще
Размещение рекламы: +7 700 388 81 09
KZ
Спорт Это интересно Vesti.kz
Қазақша
Вход на сайт
Войти через социальную сеть:
Ваш аккаунт на Vesti.kz Забыли пароль?
Забыли пароль?

Укажите email, на который будет отправлен Ваш новый пароль. Впоследствии Вы сможете изменить пароль в личном профиле.

Реклама

Новости спорта Футбол Лига конференций
Комментарии

Главный тренер "Тобола" разобрал игру соперника перед матчем Лиги конференций

Главный тренер "Тобола" разобрал игру соперника перед матчем Лиги конференций
©ФК "Тобол"

Главный тренер костанайского "Тобола" Милич Чурчич заявил, что его команда готова к старту в третьем квалификационном раунде Лиги конференций, сообщают Vesti.kz.

Завтра, 10 августа, его подопечные проведут на своем поле первую встречу с североирландским "Дерри Сити". Чурчич отметил, что важно играть в свой футбол.  

"Следующий соперник - команда, которая играет в очень агрессивный футбол. У них очень хорошая дисциплина, но есть много опытных футболистов и молодых. Мы работали, анализировали и уже два дня максимально фокусируемся на этой команде. Информация есть у нас.

Завтра постараемся играть в хороший футбол, и нам нужно играть в наш футбол. Не играть в английский футбол, не играть длинными передачами. Конечно, должны играть агрессивно, как всегда, должны играть в высокий прессинг. Завтра постараемся, и я уверен, что мои футболисты готовы показать хорошую игру, чтобы наши болельщики радовались. 

Да, я уже сказал, что они играют в английский агрессивный футбол, хорошо играют на подборе. Играют длинными передачами, на стандартах. Мы над этим работали, фокус есть на этом.  У нас центральные защитники, например, Рогач - 1 метр 95 сантиметров, Младович - 1 метр 89 сантиметров. Я думаю, если они буду вовремя играть, то не будет никаких проблем. Я доверяю каждому футболисту, который у меня есть. Все хорошо прыгают.

Я сказал уже, что мы должны играть в наш футбол, чтобы не попасть в такую ситуацию, как против "Кайсара". Но, конечно, тогда поле было такое, что надо было играть в длинные передачи.

Надеюсь, что завтра будет хорошая погода и мы покажем лучшее. У нас секрета нет, у нас есть команда. Мы будем работать, как команда и я уверен, что завтра он покажет хороший характер", - цитирует Чурчича пресс-служба "Тобола". 

Поделиться в соц. сетях:

Реклама



Метки:
Тобол ФК Казахстан Лига конференций

Реклама

Загрузка матч-центра...

Статистика
Футбол
  • Футбол
  • Хоккей
  • Футзал
  • Волейбол
  • Баскетбол
  • Теннис
  • Бенди
  • Водное поло
  • Гандбол
  • Хоккей на траве
  • Пляжный футбол

Реклама

Новости

Реклама

Реклама

© 2008 - 2023 ТОО «EML»
Устанавливайте приложения
СПОРТ
Это интересно
VESTI.KZ

По вопросам размещения рекламы:

+7 700 388 81 09

© 2008 - 2023 ТОО «EML»
Как перепечатывать с Vesti.kz
Ошибка в тексте?
Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus