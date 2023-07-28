Главный тренер "Тобола" прокомментировал победу над "Базелем"

Главный тренер "Тобола" Милич Чурчич прокомментировал победу в матче квалификации Лиги конференций над швейцарским "Базелем", сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча в Швейцарии завершилась со счетом 3:1. При этом хозяева доигрывали встречу вдевятером.

"Здесь очень красиво играть в футбол, поэтому такая атмосфера, хорошие болельщики, - все это очень важно для игроков. Вчера я сказал, что мы приехали сюда показать хороший футбол и добиться результата, и я думаю, что мы это сделали. Конечно, несмотря на это, фаворитом на следующую игру остается "Базель". Это очень сильная команда, которой мы выражаем большой респект и уважение. Мы выиграли только первый тайм, поэтому не пребываем в эйфории. Да, счет - 3:1, спасибо моим футболистам поэтому я поздравляю своих футболистов, ведь я знаю, какого качества игроки у "Базеля". Что касается самой игры, в первом тайме "Базель" был намного лучше, но все что мы обсудили в перерыве в раздевалке, во втором тайме футболисты все это сделали. Поздравляю наших болельщиков, но пока это только первый тайм. Ждем праздника футбола в Костанае", - сказал Чурчич.