Главный тренер хорватского клуба оценил "Кызыл-Жар" перед матчем Лиги конференций

Наставник хорватского "Осиека" Ненад Белица ответил на вопросы журналистов в преддверии гостевой встречи с петропавловским "Кызыл-Жаром" в рамках второго раунда квалификации Лиги конференций УЕФА. Он отметил, что искусственное поле станет новым опытом для его подопечных, передает корреспондент Vesti.kz.

- Мы приехали в Нур-Султан сегодня. У нас будет предматчевая тренировка, завтра - игра. Мы рады, что будем играть с хорошим соперником. В этом сезоне у них не лучшие результаты, но мы относимся к ним с большим уважением!

- Станет ли для вас проблемой искусственное поле "Астана Арены"?

- Мы играем на натуральном газоне, и игра на искусственном - это что-то новое для нас. Это не очень легко, ведь ощущения от игры разные. За два дня до вылета в Казахстан мы тренировались на искусственном покрытии, но в основном мы всегда работаем на натуральном.

- Вы уже приезжали сюда четыре года назад, когда вместе с загребским "Динамо" играли с "Астаной" в Лиге чемпионов. У вас хорошие воспоминания, связанные с Казахстаном?

- У меня хорошие воспоминания от Казахстана. Я удивлен, как сейчас выглядит ваша столица. Мы настроены на прекрасный исход противостояния.

- Кто не сыграет завтра?

- Завтра не сыграет наш защитник Даниэль Лончар, потому что в прошлом сезоне он получил красную карточку. Также не вместе с нами наш молодой форвард Дион Дрена Бельо, который получил небольшое повреждение в последнем матче. Мы намерены задействовать его в следующих стадиях. Также не сыграет защитник Чеберко.

- Не будет ли со стороны ваших подопечных недооценки соперника, учитывая, что "Кызыл-Жар" не очень удачно выступает в этом сезоне?

- Нет. Наши соперники - очень хорошая и опытная команда. Они умеют играть на искусственном газоне и адаптированы к местной погоде. Мы готовы представлять наш клуб и нашу страну. Я надеюсь, что мы будем на поле лучше.

- Ласло Кляйнхайслер и Михрет Топчагич несколько лет играли в Казахстане. Рассказывали ли они что-либо о местном футболе после жеребьевки?

- Не так много. Они играли здесь, но не с нашим соперником, потому что тогда "Кызыл-Жар" был во втором дивизионе. У них теплые воспоминания о своих карьерах в Казахстане.

- Кто заменит отсутствующих защитников?

- Миле Шкорич, Славко Бралич и Адриан Баришич готовы выйти на поле.

- Кого бы вы выделили в составе соперника?

- Возможно, Зорича. Но я слышал, что он травмирован. Лобжанидзе - новый нападающий, он тоже очень силен. Очень хорош Бушман, у него отличная левая нога, хорошие штрафные. У многих есть опыт выступлений в России и в других сильных чемпионатах. Мы очень уважаем наших соперников.

- Есть ли в вашем составе потенциальные звезды мирового футбола? Такие, как Дани Ольмо, который был у вас, когда вы приезжали сюда с "Динамо"...

- Это очень высокий уровень, он настоящий топ. Думаю, что у Бельо такой же высокий потенциал, но завтра он не сыграет.

- На какой результат вы рассчитываете?

- Я не думаю о результате. Я хочу, чтобы команда была сфокусирована на игре. Все риски были учтены.

Ранее на вопросы журналистов ответил и рулевой "Кызыл-Жара" Али Алиев.

Напомним, что матч между "Кызыл-Жаром" и "Осиеком" состоится в четверг, 21 июля, на "Астана Арене" в Нур-Султане. Стартовый свисток прозвучит в 18:00 по местному времени.

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