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"Надеемся, что Ласло не потревожит". Алиев - о дебюте "Кызыл-Жара" в еврокубках

"Надеемся, что Ласло не потревожит". Алиев - о дебюте "Кызыл-Жара" в еврокубках
©ФК "Кызыл-Жар"

Главный тренер "Кызыл-Жара" Али Алиев прокомментировал предстоящий матч с хорватским "Осиеком" во втором квалификационном раунде Лиги конференций УЕФА. Это будет еврокубковый дебют как для петропавловского клуба в целом, так и для Алиева-тренера, сообщает корреспондент Vesti.kz.

- Любой евросезон для наших болельщиков - это праздник. Это всегда очень волнительное событие, и мы все находимся в ожидании. Я очень рад, что "Кызыл-Жар" сегодня представляет Северо-Казахстанскую область в евросезоне 2022/23 от Казахстана. Мы, как и болельщики, находимся в ожидании, что сумеем дать "Осиеку" хороший бой, будем драться за каждый мяч, но при этом не забывать, что мы играем в футбол. Матч будет интересным с обеих сторон. Мы получим этот опыт, который нигде и никто не сможет получить на ни одной тренировке, ни в одном чемпионате, а именно в еврокубках.

- Это Ваш еврокубковый дебют в роли главного тренера. Испытываете какие-то особые чувства?

- Конечно, как и у любого человека, есть определенное спортивное волнение. На международной арене ты представляешь страну, но это волнение - это нормально, и оно поднимает уровень требования к себе еще выше.

- Этим летом у Вас много новичков. Готовы ли они все вместе завтра биться на таком уровне? 

- Я считаю, что мы относимся к уровню подготовки удовлетворительно. Не сказать, что все идет отлично, ведь любая ротация требует времени, чтобы все привыкли. Это, наверное, самая ахилессова пята, ведь времени у нас мало. Нужно надеяться, что ребята в кратчайшие сроки все усвоят. Лозунгом будет дисциплина и, самое главное, - верить, убедить себя и соперника, что ты сегодня силен.

- Сыграет ли завтра Дарко Зорич?

- Пока конкретики никакой нет, Дарко получил травму в матче с "Кайсаром". МРТ только сегодня вечером придет, и тогда мы определим сроки. Тогда мы поймем, сможет ли он сыграть на уколах, или же это будет потеря. Но Зорич - это основной игрок, он представитель балканского футбола, и мы играем против балканской команды. Думаю, что если не будет играть, то его достойно заменят другие ребята. Как говорится, "за себя и за того парня" сыграют.

- Почему команду покинули Есимов, Живкович и Мурза?

- У каждого свои причины: у кого-то закончилась аренды, кто-то из-за травмы, у Есимова тяжелая семейная ситуация. Желаем всем ребятам найти и обрести счастливый путь в карьере, чтобы у них не было травм.

- Кто, кроме Дарко Зорича, травмирован?

- У нас Шмидт получил травму еще в самом начале, а все остальные готовятся, тренируются, и любо дорого смотреть, насколько они сконцентрированы.

- Какой счет завтра устроит Вашу команду, чтобы пройти дальше?

- Любая победа станет фундаментом, которая придаст силы и сознание, что мы можем обыграть любой клуб. Сейчас сказать какой-то счет смысла нет. Мы видели уже много камбеков в футболе. Желаем всем другим казахстанским клубам удачи, ведь от этого казахстанский футбол лишь приобретет в рейтинге. Любой счет, который принесет проход - он будет положительным. Даже если дважды по нулям, но по пенальти Лобанцев принесет победу, как Шацкий, то это будет успех.

- Стоит ли ждать дополнительных подписаний до конца трансферного окна?

- Пока окно открыто, конечно, мы рассматриваем потенциальных новичков. Сейчас травмирован Зорич, и мы пока не знаем, насколько это серьезное повреждение. Ушел Мурза, и на его позицию тоже нужен новичок. Сейчас сложно найти игрока и сразу поставить в состав, ведь готовиться индивидуально и с командой - разное дело. Те, кто отданы в аренду - клубы ведут по ним переговоры. Есть определенные джентльменские соглашения с другими клубами, если игроки у них играют в основе. В таком случае они остаются в аренде до конца срока.

- Стоило ли выпускать в матче с "Кайсаром" основу, учитывая, что Зорич получил травму?

- Я говорил уже о семиматчевой нагрузке. Нужно понимать, что это не роботы, а люди. Нужно было как-то перезагрузить их, дать им отдохнуть, увидеться им с семьями. Я доволен теми ребятами, кто сыграл с "Каспием", с такой командой, на таком поле. Как таковых угроз не было. В игре с "Кайсаром" дали возможность Лобжанидзе, Мужеку. Попали в нехорошую ситуацию, при которой лишь три легионера могли сыграть по регламенту. Ротация в составе не помешала качеству игры. Единственное, что было больно, когда травму получил Зорич.

- Все знают, что в "Осиеке" играет хорошо знакомый нам Кляйнхайслер. Просматривали ли вы персонально его действия на поле?

- Да, собирали, конечно, информацию. В принципе, у них вся команда хороша выстроена и сбалансирована, есть опыт и молодость. Балканский футбол всегда был силовым, очень остро атакующим, с передачами и навесами в штрафную. Сейчас добавились еще передачи средние. Что касается Ласло, то надеемся, что он не сможет так тревожить наши ворота, как он это делал в бытность игроком "Астаны". Постараемся перекрыть эти зоны, откуда он часто наносит удары. Думаю, что оборонительная линия справится с этой задачей.

- Если разобрать первую игру "Осиека" в чемпионате, то они выглядели функционально подсевшими во втором тайме. Учитывая это, не думали ли Вы о ставке на мощные замены во втором тайме?

- Еще, наверное, не то функциональное состояние. У каждой команды своя стратегия. Мы постараемся сделать все для результата. У нас есть время, мы определим состав по всем критериям, проверим состояние игроков. Хотелось бы пожелать всем нашим клубам достойно, чтобы все вернулись с победами после первых матчей! Также хотелось бы пригласить астанчан и гостей города, чтобы поддержали нас. Стены "Астана Арены" помнят эти большие победы, и надеемся, что для "Осиека" этот стадион тоже не будет удобным.

Напомним, что матч между "Кызыл-Жаром" и "Осиеком" пройдет завтра, 21 июля, в Нур-Султане. Он состоится на стадионе "Астана Арена" и начнется в 18:00 по местному времени.

Неопытный тренер "Астаны" и дебютанты из "Кызыл-Жара": что нужно знать перед матчами казахстанских клубов в ЛК

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Метки:
Футбол Лига конференций УЕФА Кызыл-Жар СК Казахстан Хорватия Нур-Султан

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