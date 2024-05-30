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Новости спорта Футбол Лига конференций
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Герой Лиги конференций побил рекорд Роналду и Бензема

Герой Лиги конференций побил рекорд Роналду и Бензема
©x.com/europacnfleague

Нападающий греческого "Олимпиакоса" Аюб Эль-Кааби установил рекорд по голам в плей-офф еврокубкового турнира, сообщают Vesti.kz.

Марокканский футболист стал лучшим бомбардиром Лиги конференций, забив 11 голов в девяти матчах. Эль-Кааби первым достиг этой отметки в плей-офф турнира УЕФА.

По десять голов в плей-офф Лиги чемпионов удавалось забить Криштиану Роналду в 2017 году и Кариму Бензема в 2022 году. В Лиге Европы это удалось Радамелю Фалькао в 2011 году.

Напомним, что "Олимпиакос" выиграл Лигу конференций, обыграв в финале итальянскую "Фиорентину" (0:1).

"Олимпиакос" стал первой греческой командой, выигравшей турнир под эгидой УЕФА.

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Метки:
Лига конференций Футбол Рекорд Роналду Криштиану

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