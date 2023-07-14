В Финляндии оценили сенсационный камбэк "Тобола" в Лиге конференций

Костанайский "Тобол" - крепкий орешек, способный победить "Хонку" в Лиге Конференций и пройти в следующий этап. Об этом в беседе с корреспондентом Vesti.kz заявил финский футбольный обозреватель Кими Порттила. Эксперт отметил, что у казахстанского клуба есть сильные исполнители, способные решить исход матча.

Матч в Костанае завершился со счетом 2:1. При этом "Тобол" уступал по ходу игры, но сумел победить благодаря дублю Мильяна Вукадиновича.

"Казахстанский клуб очень вяло начал матч, но при достаточно средней игре, команде удалось забить два гола. Здесь сказалось мастерство их футболиста. В целом, "Хонка" выглядит более органично, но у "Тобола" есть пара классных исполнителей, способных добыть победу. Чего ожидать в ответном матче? Сложно сказать. Дома "Хонка" будет играть по-другому, но фаворитом это ее не делает. Шансы 50 на 50", - отметил Порттила.

Ответный матч в Финляндии пройдет 20 июля, а победитель встретится в следующем туре со швейцарским "Базелем".

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