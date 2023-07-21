В Финляндии оценили перспективы "Тобола" в Лиге конференций после победы над "Хонкой"

Финский футбольный обозреватель Кими Порттила прокомментировал корреспонденту Vesti.kz проход "Тобола" в следующий раунд Лиги Конференций. Эксперт объяснил, почему казахстанскому клубу удалось пройти "Хонку".

Матч в Костанае завершился со счетом 2:1, а через неделю в Финляндии соперники сыграли в безголевую ничью.

Видеообзор матча Лиги конференций "Хонка" - "Тобол"

"Ответный матч получился еще более скучным. Счет на табло полностью отражает истинный расклад сил. "Тобол" не впечатлил в выездной игре, но "Хонка" сыграла еще хуже. Это заслуженный вылет, но в следующей стадии команды будут сильнее. А значит, такая унылая игра может помешать перспективам "Тобола" в еврокубках", - отметил Порттила.

В следующем раунде еврокубков "Тобол" сыграет со швейцарским "Базелем". Первый матч казахстанская команда проведет на выезде 27 июля. А ответный сыграет в Костанае 3 августа.

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