Лига конференций
Сегодня 08:51
 

В еврокубках установлен антирекорд после разгромного поражения

©instagram.com/azalkmaar

"АЗ Алкмар" установил антирекорд среди нидерландских клубов в еврокубках, сообщают Vesti.kz со ссылкой на OptaJohan.

По данным источника, команда стала первой из Нидерландов, которая проиграла матч в Европе с разницей в три и более мяча, при этом сохраняя нули на табло до 70-й минуты.

В первом четвертьфинальном поединке Лиги конференций "АЗ Алкмар" уступил донецкому "Шахтёру" со счётом 0:3. Все мячи были забиты в концовке встречи — на 71-й, 81-й и 83-й минутах.

Ответная игра пройдет в Нидерландах 16 апреля.

На пути к этой стадии турнира украинский клуб прошёл польский "Лех", а нидерландцы выбили из розыгрыша пражскую "Спарту".

Отметим, что действующим обладателем трофея Лиги конференций остаётся лондонский "Челси".

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!

