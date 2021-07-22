Лига конференций
Сегодня 07:30
 

Разгром случился в матче "Шахтера" в Лиге конференций

Разгром случился в матче "Шахтера" в Лиге конференций ©instagram.com/fcshakhtar

Донецкий "Шахтер" разгромил нидерландский АЗ "Алкмар" в матче 1/4 финала Лиги конференций, сообщают Vesti.kz.

Встреча, в которой донецкий клуб являлся хозяином поля прошла в Кракове (Польша).

Счёт открыл Педриньо на 72-й минуте. Спустя девять минут Алисон удвоил преимущество хозяев, а уже на 83-й оформил дубль, поставив точку в матче — 3:0.

Ответная игра в Нидерландах пройдет 16 апреля.

На пути к этой стадии турнира "Шахтёр" по сумме двух встреч прошёл польский "Лех", тогда как АЗ "Алкмар" оказался сильнее чешской "Спарты".

Добавим, что действующим победителем Лиги конференций остаётся лондонский "Челси".

