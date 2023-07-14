Экс-игрок "Манчестер Юнайтед" оценил победу "Тобола" в матче Лиги конференций

Гендиректор "Тобола" Андрей Канчельскис высказался о победе клуба в матче квалификации Лиги конференций над финской "Хонкой", сообщает корреспондент Vesti.kz.

Матч в Костанае завершился со счетом 2:1. При этом "Тобол" уступал по ходу игры, но сумел победить благодаря дублю Мильяна Вукадиновича.

"Спасибо ребятам и всем болельщикам! Ребята - молодцы, проигрывали 0:1, хотя доминировали в первом тайме, были хорошие подходы, но страдала реализация. Во‑втором тайме наши ребята собрались, вышли, забили два гола и здорово играли. Надо отдать им должное, что проигрывая они не сломались и продолжили играть. Обыграли по делу, но могли еще больше забить, над реализацией еще поработаем. Все молодцы!", - сказал Канчельскис в интервью "Матч ТВ".

Ответный матч в Финляндии пройдет 20 июля.

Напомним, что Канчельскис, приступивший в начале недели к работе в "Тоболе" ранее выступал за такие клубы, как "Динамо" (Киев), "Фиорентина", "Рейнджерс", донецкий "Шахтер", "Манчестер Юнайтед" и "Крылья Советов".

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