"Чтобы мы могли зарабатывать". Боранбаев рассказал, почему "Кайрат" не продал права на показ матча телеканалу Qazsport

Председатель наблюдательного совета "Кайрата" Кайрат Боранбаев рассказал, почему не стал продавать единственному казахстанскому спортивному телеканалу права на трансляцию ответного домашнего матча раунда плей-офф квалификации Лиги конференций против "Фолы".

Накануне игра была показана только на клубном канале в YouTube. Qazsport заявил, что "Кайрат" поднял цену, которая оказалась неподъемной. Боранбаев же считает, что клубу было предложено слишком мало.

"Потому что они нам предложили всего один миллион тенге. Мы считаем, что это мало. Ну не захотели они пойти на наши условия, нет проблем. Мы показали игру на Kairat TV. Была хорошая трансляция, повторы, флэш-интервью, графика, комментаторы. Я смотрел из Японии, и все наши болельщики, находящиеся в разных странах, тоже посмотрели. Все в порядке. Мы должны биться за свои права, за то, чтобы наш футбол ценился, чтобы мы могли зарабатывать", - сказал Боранбаев в интервью Kozhakhmet_inside_official.

Напомним, что "Кайрат" по сумме двух матчей в итоге впервые в истории вышел в групповой этап еврокубков.

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