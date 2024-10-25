Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция   +7 (700) 3 888 188
Реклама   +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
Лига конференций
Вчера 14:55
 

"Челси" вышел в лидеры Лиги конференций перед матчем с "Астаной"

  Комментарии

Поделиться
"Челси" вышел в лидеры Лиги конференций перед матчем с "Астаной" ©ФК "Челси"

Лондонский "Челси" лидирует в таблице общего этапа Лиги конференций после двух туров, сообщают Vesti.kz.

Поделиться

Лондонский "Челси" лидирует в таблице общего этапа Лиги конференций после двух туров, сообщают Vesti.kz.

Команда Энцо Марески накануне разгромила "Панатинаикос" (4:1) на выезде.

По 6 очков из 6 возможных набрали "Челси", "Фиорентина" и еще семь команд.

Добавим, что 12 декабря "синие" сыграют с "Астаной", которая с 3 очками занимает 21-е место в таблице.

Напомним, что с этого сезона турнир проводится в новом формате. Команды, занявшие 1-8-е места, выходят в 1/8 финала. Клубы с 9-го по 24-е место сыграют в стыковых матчах. Остальные участники вылетают.

 

Челси Астана ФК Лига конференций Наши в еврокубках Футбол

Реклама

Живи спортом!