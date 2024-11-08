"Челси" учинил исторический разгром перед матчем с "Астаной"

Лондонский "Челси" в матче третьего тура общего этапа Лиги конференций разгромил дома армянский "Ноа" со счетом 8:0, сообщают Vesti.kz.

Голы на счету Тосин Адарабиойо (12 минута), Марк Гиу (13), Аксель Дисаси (18), Жоау Феликс (21), Михаил Мудрик (39), Жоау Феликс (41), Кристофер Нкунку (69 и 76 с пенальти).

Отметим, что для "синих" это одна из самых крупных побед в истории. "Челси" повторил результаты таких матчей, как против "Женесс Эш" (1971), а также "Уигана" (2010) и "Астон Виллы" (2012).

Самая крупная победа "Челси" - 13:0 в матче с тем же "Женесс Эш" в 1971 году.

Добавим, что "Челси" впервые с 1971 года забил шесть голов за первый тайм еврокубкового матча.

Напомним, что 12 декабря лондонцы в пятом туре Лиги конференций сыграют в Алматы против "Астаны".

Следующий матч в Лиге конференций англичане, которые лидируют в общем этапе турнира, проведут 28 ноября в Германии против "Хайденхайма".