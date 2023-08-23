В Чехии оценили вероятность попадания "Тобола" в группу Лиги конференций

Известный чешский телеведущий канала СТ4 и футбольный комментатор Яромир Бошак в беседе с корреспондентом Vesti.kz поделился ожиданиями от предстоящего матча "Тобола" с "Викторией Пльзень" в рамках раунда плей-офф Лиги конференций. В ходе беседы он назвал фаворита противостояния и отметил главное преимущество казахстанцев.

Матчи этой стадии пройдут 24 и 31 августа. Первую игру "Тобол" проведет дома, а ответную - в Чехии.

"Виктории" достался не самый удобный соперник. Казахстанские команды никогда не хочется видеть в качестве оппонентов. Во-первых, о них известно не так много. Еще одной ключевой особенностью является длительный перелет из Чехии. Это может сказаться на исходе матча в Казахстане. Главное для чешской команды избежать травм и потерь перед ответной игрой. Даже ничья на выезде будет хорошим результатом. В целом, уровень команд сложно сопоставить. "Виктория" - регулярный участник групповых этапов и является фаворитом этой пары. Поражение будет огромной сенсацией", - отметил Бошак.

Следующий соперник "Тобола" оценил предстоящие матчи в Лиге конференций

Ранее казахстанский клуб сенсационно выбил из турнира швейцарский "Базель" (3:1, 1:2) и североирландский "Дерри Cити" (1:0, 0:1, по пенальти 6:5).

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