"Будет интересно". На Кипре высказались о шансах "Кайрата" в группе Лиги конференций

Комментатор кипрского спортивного телеканала Cytavision Sports 1 Андреас Габриелидес в беседе с корреспондентом Vesti.kz прокомментировал итоги жеребьевки Лиги конференций для алматинского "Кайрата". Также эксперт оценил шансы команд и назвал главный козырь казахстанского клуба.

Напомним, в группе H турнира "Кайрат" сыграет с швейцарским "Базелем", азербайджанским "Карабахом" и кипрской "Омонией". С расписанием матчей можно ознакомиться здесь.

"Очень интересный жребий. "Базель" является главным фаворитом группы. Швейцарский клуб имеет огромный еврокубковый опыт и прекрасный состав. Остальные три команды имеют примерно схожие шансы на успех. "Карабах", "Омония" и "Кайрат" - равные по классу. Сложно понять, в какой форме команды подойдут к матчам группового раунда, поэтому отдавать кому-либо предпочтение очень сложно.

Казахстанский клуб имеет одно важнейшее преимущество. Перелет на выездной матч с "Кайратом" будет отнимать много сил. Это то, из-за чего многие европейские клубы не горят желанием получить себе в соперники команду из Казахстана. Нас ожидает интересная борьба, в которой нет явного фаворита на второе место", - отметил Габриелидес.

В самой середине, или какое место занимает "Кайрат" по стоимости составов среди клубов групповой стадии Лиги конференций

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