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Новости спорта Футбол Лига конференций

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"Бешикташ" Зайнутдинова против киевского "Динамо". Кто пройдет в групповой этап еврокубков?

"Бешикташ" Зайнутдинова против киевского "Динамо". Кто пройдет в групповой этап еврокубков?
©UEFA Champions League

В четверг, 24 августа, казахстанских любителей футбола ждут не только матчи "Астаны" и "Тобола" в Лиге конференций, но и выступление турецкого "Бешикташа" в этом же турнире. Команда Бахтиера Зайнутдинова поспорит за выход в групповую стадию еврокубка с киевским "Динамо". Корреспондент Vesti.kz рассказывает об этом противостоянии. 

Этот еврокубковый сезон турецкий клуб начинал со второго квалификационного раунда Лиги конференций, а украинский - с третьего. "Бешикташ" прошел албанскую "Тирану" - 5:1 (3:1, 2:0) и азербайджанский "Нефтчи" - 5:2 (3:1, 2:1). Что касается киевлян, то они оставили за бортом турнира греческий "Арис" - 2:2 (0:1, 2:1 (6:5 - по пенальти).

В прошлом сезоне стамбульцы заняли третье место в чемпионате Турции, а в еврокубках участия не принимали. Что касается "Динамо", то команда финишировала четвертой в украинской премьер-лиге, а также сыграла в групповой стадии Лиги Европы, где заняла последнее место с одним набранным баллом.

Ранее пути "Бешикташа" и "Динамо" в еврокубках пересекались пять раз. В противостояниях на вылет лучше смотрелись киевляне, выигравшие две двухматчевые дуэли из трех. Еще два раза команды попадали в одну группу континентальных турниров.

Кубок европейских чемпионов 1986/87, 1/4 финала - проход "Динамо" со счетом 7:0

"Бешикташ" 0:5 "Динамо Киев" (Игорь Беланов, Олег Блохин (дубль), Вадим Евтушенко (дубль)
"Динамо Киев" 2:0 "Бешикташ" (Олег Блохин, Вадим Евтушенко).

В итоге киевляне уступили в полуфинале соперникам из "Порту" - 2:4 (1:2, 1:2).

Кубок УЕФА 2002/03, 1/16 финала - проход "Бешикташа" со счетом 3:1

"Бешикташ" 3:1 "Динамо Киев" (Даниэль Панку, Ахмет Йылдырым, Паскаль Нума - Андрей Гусин)
"Динамо Киев" 0:0 "Бешикташ".

"Бешикташ" добрался до четвертьфинала турнира, где уступил итальянскому "Лацио" - 1:3 (0:1, 1:2).

Лига Европы 2010/11, 1/16 финала - проход "Динамо" со счетом 8:1

"Бешикташ" 1:4 "Динамо Киев" (Рикарду Куарежма - Огнен Вукоевич, Андрей Шевченко, Айила Юссуф, Олег Гусев)
"Динамо Киев" 4:0 "Бешикташ" (Огнен Вукоевич, Андрей Ярмоленко, Олег Гусев, Андрей Шевченко).

Киевляне в следующем этапе прошли звездный "Манчестер Сити" - 2:1 (2:0, 0:1), но в 1/4 финала уступили португальской "Браге" из-за правила выездного гола - 1:1 (1:1, 0:0).

Лига Европы 2011/12, групповой этап - обменялись домашними победами

"Динамо Киев" 1:0 "Бешикташ" (Денис Гармаш)
"Бешикташ" 1:0 "Динамо Киев" (Эгемен Коркмаз).

"Динамо" финишировало третьим в группе, а "Бешикташ" с первого места пробился в плей-офф, где в 1/8 финала был остановлен будущими триумфаторами турнира из мадридского "Атлетико" - 1:6 (1:3, 0:3).

Лига чемпионов 2016/17, групповой этап - "Динамо" проявило себя лучше

"Бешикташ" 1:1 "Динамо Киев" (Рикарду Куарежма - Виктор Цыганков)
"Динамо Киев" 6:0 "Бешикташ" (Артем Беседин, Андрей Ярмоленко, Виталий Буяльский, Дерлис Гонсалес, Сергей Сидорчук, Жуниор Мораес).

"Динамо" заняло последнее место в группе, а "Бешикташ" с третьей строчки вылетел в плей-офф Лиги Европы, где в 1/4 финала уступил французскому "Лиону" - 3:3 (1:2, 2:1 (6:7 - по пенальти).

Любопытно, что в самом памятном разгроме этого противостояния поучаствовал новичок шымкентского "Ордабасы" Беседин. Причем это был его первый еврокубковый гол в карьере. Сейчас у 27-летнего форварда два мяча в 38 еврокубковых встречах.

Фаворитом предстоящего противостояния букмекеры считают "Бешикташ". Средний коэффициент на проход турецкого клуба равен 1,34, а средний коэффициент на проход украинской команды - 3,17. По трансферной стоимости клуб Зайнутдинова тоже намного впереди - 126,35 против 64,4 миллиона евро. 

Состав турецкого клуба за последние годы всерьез поменялся, и сейчас у Шенола Гюнеша нет в обойме ни одного футболиста, который уже забивал в ворота "Динамо" за "Бешикташ". Зато у Мирчи Луческу в команде играют Сидорчук, Буяльский, Гармаш и Ярмоленко, которые знают, как забивать в ворота этого соперника.

Любопытно противостояние Гюнеша и Луческу. В начале 2019-го именно известный турецкий тренер сменил румынского специалиста на посту главного тренера сборной Турции. Более того, Луческу с 2002 по 2004 годы тренировал "Бешикташ", выиграв чемпионат в сезоне 2002/03. Именно под его руководством черно-белые прошли "Динамо" в Кубке УЕФА. Теперь, спустя 21 год, он постарается пройти "Бешикташ" во главе киевлян.

Обе команды начали новый сезон во внутренних чемпионатах не идеально. "Бешикташ" на выезде обыграл "Карагюмрюк" (1:0), но потерял очки в домашней игре с дебютантом Суперлиги "Пендикспором" (1:1). Что касается "Динамо", то команда обыграла "Минай" (4:1) и "Оболонь" (4:2), но в последней игре в гостях уступила "Черноморцу" (2:3), который тренирует экс-наставник "Астаны" Роман Григорчук.

Противостояние "Бешикташа" и киевского "Динамо" станет одной из самых интригующих вывесок раунда плей-офф квалификации Лиги конференций. Отметим, что первая игра будет для турецкой команды гостевой, но пройдет она не в Киеве, а в Бухаресте (Румыния). Там Луческу, кстати говоря, будет чувствовать себя не менее комфортно. Она состоится 24 августа, а ответный матч - 31 числа в Стамбуле.

Встреча, запланированная на 24 августа, начнется в 23:00 по времени Астаны. Именно в этот вечер 25-летний Зайнутдинов может дебютировать в составе новой команды.

Фото: ФК "Бешикташ", Futbolgrad, ФК "Динамо Киев"©

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