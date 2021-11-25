"Бердыев себе этого не позволит". Специалист сделал прогноз на матч Лиги конференций "Кайрат" - "Базель"

"Кайрат" постарается обыграть "Базель" в матче Лиги конференций, считает известный казахстанский специалист Вахид Масудов. В интервью корреспонденту Vesti.kz он назвал сильные стороны в игре алматинцев и факторы, которые могут привести к успеху.

"Какие ожидания от матча? Здесь два момента. Если "Кайрат" не будет тратить силы перед Кубком - это одно. Но, я думаю, Бердыев себе этого не позволит, команда тоже. В этом матче "Кайрат" будет играть на победу. Сейчас игра команды стабилизировалась и в обороне, и в атаке.

В первой игре было два разных тайма. "Базель" сбросил обороты, а "Кайрат", естественно, добавил, потому что надо было бежать и отыгрываться. Два мяча в итоге забили.

Теперь "Кайрат" неплохо выглядит в физическом и тактическом плане, команда привела в порядок свою игру. Последние победы над "Астаной" в Кубке о многом говорят. Поэтому алматинцы должны постараться сделать все для успеха в этом матче, чтобы порадовать себя и зрителей. Сегодня им это необходимо", - заявил Масудов.

Напомним, в первом матче в Швейцарии "Кайрат" уступил "Базелю" со счетом 2:4. Предстоящая встреча пройдет сегодня. Начало в 21:30 по времени Нур-Султана. "Желто-черные", набрав одно очко, занимают последнее место в группе H. Лидирует в квартете "Карабах", у которого десять баллов. "Базель" с восемью очками располагается на второй строчке. А кипрская "Омония" с двумя баллами занимает третье место.