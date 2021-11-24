"Базель" прилетел в Алматы на матч с "Кайратом" в Лиге конференций

Швейцарский "Базель" прибыл в Алматы на матч с "Кайратом" в рамках группового этапа Лиги конференций, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча пятого тура пройдет 25 ноября на Центральном стадионе и начнется в 21:30.

Гости с восемью очками идут на втором месте в квартете H, тогда как алматинцы занимают последнюю строчку, имея в активе всего один балл.

Напомним, что после игры "Кайрат" проведет торжественную церемонию проводов для бразильского форварда Вагнера Лава, который отыграл за "желто-черных" два сезона, завоевав с ними золото и бронзу КПЛ в сезонах-2020 и 2021 соответственно.