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Лига конференций
Сегодня 21:17
 

"Астана" выбрала состав на матч за выход в группу Лиги конференций

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"Астана" выбрала состав на матч за выход в группу Лиги конференций ©ФК "Астана"

Сегодня, 22 августа, "Астана" сыграет с норвежским "Бранном" в раунде плей-офф Лиги конференций, передают Vesti.kz.

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Сегодня, 22 августа, "Астана" сыграет с норвежским "Бранном" в раунде плей-офф Лиги конференций, передают Vesti.kz.

Встреча пройдет в Бергене и начнется в 22:00 по времени Астаны. Прямая трансляция будет доступна здесь.

Казахстанский клуб начнет игру в таком составе:


Напомним, "Астана" начала еврокубковый путь со второго отборочного раунда Лиги конференций. Столичный клуб по очереди прошел молдавский "Милсами" и румынский "Корвинул".

"Бранн" также начинал со второго раунда. Сначала норвежцы обыграли нидерландский "Гоу Эхед Иглз", а затем победили шотландский "Сент-Миррен".

Астана ФК Лига конференций Футбол Норвегия

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