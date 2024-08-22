"Астана" выбрала состав на матч за выход в группу Лиги конференций

Сегодня, 22 августа, "Астана" сыграет с норвежским "Бранном" в раунде плей-офф Лиги конференций, передают Vesti.kz.

Встреча пройдет в Бергене и начнется в 22:00 по времени Астаны. Прямая трансляция будет доступна здесь.

Казахстанский клуб начнет игру в таком составе:

Напомним, "Астана" начала еврокубковый путь со второго отборочного раунда Лиги конференций. Столичный клуб по очереди прошел молдавский "Милсами" и румынский "Корвинул".

"Бранн" также начинал со второго раунда. Сначала норвежцы обыграли нидерландский "Гоу Эхед Иглз", а затем победили шотландский "Сент-Миррен".