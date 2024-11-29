"Астана" узнала последствия упущенной победы в Лиге конференций

Российский "Спорт-Экспресс" подвел итог матча Лиги конференций "Астаны" и португальской "Витории Гимарайнш", сообщают Vesti.kz. Встреча в Алматы завершилась со счетом 1:1. Гости на 89-й минуте ушли от поражения.

"Из-за насыщенного графика сражавшейся в Казахстане за титул "Астане" пришлось, по сути, жертвовать двумя еврокубковыми матчами, отправляя на Кипр и в Уэльс второй состав. Но сейчас, когда национальное первенство закончено и команда Григория Бабаяна финишировала там второй вслед за "Кайратом", можно сосредоточиться на одном турнире. При этом добавилась новая проблема - отсутствие игровой практики. Но она станет ощутимой к декабрьским турам, так как в минувшие выходные "Астана" завершила внутренний сезон победой в финале Кубка лиги.

Так что набирать очки нужно было здесь и сейчас. Шанс на это был более чем реальный. В концовке первого тайма после вброса аута Бартолецем из центра штрафной мяч в угол отправил другой хорватский легионер - Калаица. В свою очередь ворота хозяев несколько раз спас бывший голкипер "Ротора" Чондрич. Но нужен был второй гол, однако Чинеду из отличной позиции не попал с лета в пустой угол. Расплата наступила в концовке, когда Рамирес неотразимо пробил головой. Итоговая ничья осложняет задачу выхода в плей-офф, так как впереди у набравшей четыре очка "Астаны" два гостевых матча - с "Челси" и кипрским клубом АПОЭЛ", - пишет сайт.