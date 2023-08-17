"Актобе" назвал состав на ответный матч с "Сепси" в Лиге конференций

"Актобе" огласил состав на ответный матч с румынским "Сепси" в рамках третьего отборочного раунда Лиги конференций. В первой выездной игре подопечные Андрея Карповича сыграли вничью (1:1), сообщают Vesti.kz.
Ближайшая встреча команд пройдет сегодня, 17 августа, в Актобе и начнется в 22:00 по столичному времени. Прямая трансляция будет доступна по этой ссылке.
"Красно-белые" начнут игру в таком составе:
"Актобе" подсказали способ победить "Сепси" в Лиге конференций
Напомним, что победитель этого противостояния в раунде плей-офф Лиги конференций сыграет с сильнейшим в паре "Буде-Глимт" (Норвегия) - "Пюник" (Армения). Матчи этой стадии пройдут 24 и 31 августа.
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