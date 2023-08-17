"Актобе" подсказали способ победить "Сепси" в Лиге конференций

Бывший защитник "Актобе" и сборной Казахстана по футболу Алексей Мулдаров поделился своим прогнозом на ответный матч актюбинцев с румынским "Сепси" в рамках третьего отборочного раунда Лиги конференций. В первой выездной игре подопечные Андрея Карповича сыграли вничью (1:1), сообщают Vesti.kz.

Ближайшая встреча команд пройдет сегодня, 17 августа, в Актобе и начнется в 22:00 по столичному времени. Прямая трансляция будет доступна по этой ссылке.

"Фаворитом "Актобе" я бы не назвал. Жду от актюбинцев агрессивного футбола с первых минут. Они должны начать играть очень высоко. Думаю, гости сразу сядут в оборону. "Актобе" обязательно надо постараться забить быстрый гол. Все-таки болельщики всегда гонят футболистов вперед - по себе знаю, что при наших трибунах силы не заканчиваются. Именно сумасшедшая поддержка и поможет "Актобе" пройти дальше. Поставлю на счет 2:0 или 3:0 в нашу пользу", - приводит его слова "РБ".

Напомним, что победитель этого противостояния в раунде плей-офф Лиги конференций сыграет с сильнейшим в паре "Буде-Глимт" (Норвегия) - "Пюник" (Армения). Матчи этой стадии пройдут 24 и 31 августа.

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