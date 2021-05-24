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"Это прекрасное достижение, но...". Зарубежный эксперт назвал главный минус последнего боя Исмагулова в UFC

Он считает, что потенциал бойца не раскрыт полностью.

"Это прекрасное достижение, но...". Зарубежный эксперт назвал главный минус последнего боя Исмагулова в UFC
Дамир Исмагулов. Фото: UFC.com
Новости спорта Единоборства
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Возвращение казахского бойца из России Дамира Исмагулова в "клетку" получилось неоднозначным. В беседе с корреспондентом Vesti.kz британский журналист спортивного сайта MMA Plus Бен Смит назвал плюсы и минусы первого поединка спортсмена после перерыва в полтора года в UFC.

В минувшие выходные Исмагулов решением судей выиграл у дебютанта промоушена из Бразилии Рафаэля Алвеса, побывав по ходу боя в нокдауне. Эта победа стала для него четвертой подряд.

"Рафаэль Алвес хорошо начал поединок. Ему удалось сбить соперника в первом раунде и нанести ему урон. В этом эпизоде он был близок к успеху, но ему не хватило хладнокровия. Во втором раунде рисунок схватки изменился. Более опытный Исмагулов перехватил инициативу и уже сам отправил в нокдаун оппонента. Он был быстрее и точнее. В концовке схватки прекрасно действовал в защите и сохранил свое преимущество. 

Победа после долгой паузы - это прекрасное достижение. Из минусов можно выделить нокдаун. Я не думал, что в этой схватке Исмагулов будет оглушен. Тем не менее теперь ему удастся набрать хороший темп и проводить больше поединков", - отметил Смит.

После поединка Исмагулов поблагодарил всех за поддержку и рассказал о своей подготовке к схватке. Этот бой стал для него первым с августа 2019 года. Больше полутора лет боец пропустил из-за травмы.

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Метки:
Исмагулов Дамир UFC

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