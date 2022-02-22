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Видеообзор победы "Кайрата" над "Семеем" в первом матче финала чемпионата Казахстана по футзалу

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Видеообзор победы "Кайрата" над "Семеем" в первом матче финала чемпионата Казахстана по футзалу ©АФК "Кайрат"

Предлагаем вашему вниманию видеообзор первого матча финальной серии чемпионата Казахстана по футзалу, в котором "Кайрат" одержал победу над "Семеем".

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Предлагаем вашему вниманию видеообзор первого матча финальной серии чемпионата Казахстана по футзалу, в котором "Кайрат" одержал победу над "Семеем".

Как сообщают Vesti.kz, Основное время завершилось со счетом 2:2, в серии пенальти алматинцы оказались сильнее. Благодаря этой победе "Кайрат" вышел вперед в финальной серии за золото чемпионата Казахстана. Подробности тут.

Следующий матч пройдет в Семее 20 июня, затем серия переедет в Алматы.

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