Предлагаем вашему вниманию видеообзор первого матча финальной серии чемпионата Казахстана по футзалу, в котором "Кайрат" одержал победу над "Семеем".

Как сообщают Vesti.kz, Основное время завершилось со счетом 2:2, в серии пенальти алматинцы оказались сильнее. Благодаря этой победе "Кайрат" вышел вперед в финальной серии за золото чемпионата Казахстана. Подробности тут.

Следующий матч пройдет в Семее 20 июня, затем серия переедет в Алматы.

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!