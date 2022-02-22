В "Кайрате" решили судьбу игрока сборной Казахстана

Вратарь алматинского "Кайрата" Нарун Сериков может сменить клубную прописку в ближайшее время, сообщают Vesti.kz.
По информации источника, "Кайрат" решил отдать игрока в аренду до конца сезона. Ведутся переговоры сразу с несколькими клубами.
24-летний Сериков является воспитанником "Кайрата" и выступает за главную команду с 2020 года. Также голкипер защищает ворота сборной Казахстана по футзалу.
Ранее сообщалось, что "Кайрат" подпишет нового вратаря перед матчами Лиги чемпионов.
