Клубный футзал
Сегодня 13:03
 

В "Кайрате" решили судьбу игрока сборной Казахстана

В "Кайрате" решили судьбу игрока сборной Казахстана ©КФФ

Вратарь алматинского "Кайрата" Нарун Сериков может сменить клубную прописку в ближайшее время, сообщают Vesti.kz.

По информации источника, "Кайрат" решил отдать игрока в аренду до конца сезона. Ведутся переговоры сразу с несколькими клубами.

24-летний Сериков является воспитанником "Кайрата" и выступает за главную команду с 2020 года. Также голкипер защищает ворота сборной Казахстана по футзалу.

Ранее сообщалось, что "Кайрат" подпишет нового вратаря перед матчами Лиги чемпионов.

 

