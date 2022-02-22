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Клубный футзал
Вчера 21:07
 

Со счётом 1:5 завершился матч "Семея" в Лиге чемпионов

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Со счётом 1:5 завершился матч "Семея" в Лиге чемпионов ©instagram.com/fcsemey

Футзальный клуб "Семей" провёл заключительный матч в основном раунде Лиги чемпионов, сообщают Vesti.kz.

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Футзальный клуб "Семей" провёл заключительный матч в основном раунде Лиги чемпионов, сообщают Vesti.kz.

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Во встрече третьего тура казахстанский клуб встречался со швейцарской "Минервой". Встреча завершилась со счётом 5:1 в пользу "Семея".

В составе команды Серджи Альтисента отличились Дедезиньо (15-я минута с пенальти), Биржан Оразов (19), Габриэл Кандидо (22 и 32) и Нурсултан Пиялы (40).

За швейцарцев отличился Доменико Костаманья, который на 15-й минуте открыл счёт в матче. На 39-й минкуте игрок швейцарцев Драган Томич не сумел реализовать пенальти.

Таким образом, "Семей", оформивший выход в плей-офф набрал шесть очков и со второго места в группе 1 гарантировал себе выход в плей-офф.

На первом месте идёт "Барселона", которая также набрала шесть баллов и сегодня сыграет против хозяев площадки словацкого клуба "Лученец".

По итогам основного этапа определятся 16 участников плей-офф. В 1/8 и 1/4 финала команды сыграют друг с другом по два матча. Судьба трофея решится в традиционном формате "Финала четырёх", который пройдёт 7 и 9 мая 2027 года на швейцарской "Биль/Бьен Арене".

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Лига чемпионов по футзалу 2026/27   •   Словакия, Лученец   •   Основной раунд, Группа 1, мужчины
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