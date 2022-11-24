Прямая трансляция второго матча "Кайрата" в Элитном раунде ЛЧ по футзалу

Сегодня, 24 ноября, алматинский "Кайрат" проведет второй матч в Элитном раунде Лиги чемпионов по футзалу, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Казахстанский клуб встретится с чешским "Хрудимом".

Встреча группы С пройдет в Алматы во Дворце спорта имени Балуана Шолака и начнется в 21:00 по времени Астаны. Прямая трансляция будет доступна на официальном сайте телеканала Qazsport.

Напомним, что в первом матче "Кайрат" не смог обыграть мальтийский "Луксол" (0:0), а "Хрудим" сыграл вничью с лиссабонской "Бенфикой" (3:3).

Напомним, что победители групп Элитного раунда выйдут в финальный турнир, матчи которого состоятся 4/5 и 6/7 мая.

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