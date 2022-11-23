"Кайрат" стартовал в Элитном раунде Лиги чемпионов с неожиданного результата

Лига чемпионов UEFA по футзалу, Элитный раунд
Луксол Сент-Эндрюс - Кайрат 0:0Турнирная таблица →
АФК "Кайрат" начал борьбу в Элитном раунде Лиги чемпионов, сообщает корреспондент Vesti.kz. Розыгрыш группы С с участием казахстанского клуба проходит в Алматы.
Сегодня, 23 ноября, подопечные Пауло Рикардо Кака провели свой первый матч на турнире, в котором играли против чемпиона Мальты "Луксола".
Встреча завершилась неожиданным результатом - нулевой ничьей. Футболистам казахстанского клуба не удалось поразить ворота соперника.
Подробнее со статистикой матча можно ознакомиться здесь.
Стоит отметить, что в заявку "Кайрата" на турнир не попал капитан и основной вратарь Игита, который восстанавливается от травмы спины.
Следующий матч алматинский клуб проведет 24 ноября против чешского "Хрудима".
Противостояние с "Бенфикой" и потеря Игиты. Превью к старту "Кайрата" в Элитном раунде ЛЧ
Фото: ©Vesti.kz
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