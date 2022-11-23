Противостояние с "Бенфикой" и потеря Игиты. Превью к старту "Кайрата" в Элитном раунде ЛЧ

Сегодня, 23 ноября, АФК "Кайрат" начнет борьбу в Элитном раунде Лиги чемпионов. Корреспондент Vesti.kz рассказывает о кадровом состоянии алматинского клуба и соперниках, которые будут противостоять за выход в "Финал четырех".

Состав

К сожалению, состав алматинцев на этой стадии далек от оптимального. У команды Кака есть ключевые потери абсолютно во всех линиях. Прежде всего, это вратарь, капитан, лидер - Игита. Его не оказалось в окончательной заявке, и это, безусловно, вызывает опасения. Хотя в предыдущем раунде второй вратарь "Кайрата" Деннис показал очень уверенную игру и произвел сильное впечатление даже внутри коллектива. Теперь для Денниса будет шанс показать себя перед родной публикой в более ответственный момент.

Кроме того, "Кайрат" не сможет рассчитывать на опытного универсала сборной Казахстана Даурена Нургожина и экс-форварда сборной Бразилии Фернандиньо (он, вероятно, выбыл до конца сезона).

В остальном "Кайрат" рассчитывает на то, что новички клуба, наконец, реализуют свой потенциал и покажут настоящее качество, ведь, как утверждал Кака, летние трансферы были едва ли не лучшими за весь его период работы в клубе.

Соперники

"Кайрат" стартует с относительно легкого соперника - чемпиона Мальты "Луксола". Это молодой клуб, но их амбиции в рамках еврокубков уже заметны. В основном раунде "Луксол" финишировал на втором месте вслед за "Барселоной", опередив при этом крепкого еврокубкового бойца - словенский "Добовец". Такие результаты клуб из Мальты во многом добывает благодаря бразильскому костяку, в их составе сразу семь представителей этой страны. В их числе экс-нападающий "Кайрата" Фумаса, который застал золотое время алматинского клуба и выигрывал с ним Кубок УЕФА.

Чешский "Хрудим" - традиционный участник Элитного раунда и главная сила в местном футзале. Это достаточно дисциплинированная, прагматичная команда, где опять же есть неплохие бразильские легионеры. Например, вратарь Дуду несколько лет назад был сменщиком Игиты. Но выступление "Хрудима" в прошлой стадии нельзя назвать сверхуверенным. Кроме того, "Кайрат" ранее достаточно успешно играл против чешского клуба, поэтому все говорит за победу алматинцев.

Наконец, третий матч в группе обещает стать настоящей битвой, где столкнутся два равных соперника. "Бенфика" катком прошлась по матчам основного раунда, набрав девять очков. Состав португальского клуба по-прежнему высококвалифицированный, в частности, у "орлов" - вратарь сборной Бразилии Лео Гужиэль, один из лидеров сборной Португалии Бруно Коэльо, звезда российского футзала Иван Чишкала и бразильский "столб" Жакаре. У "Кайрата" и "Бенфики" давние и очень напряженные в спортивном плане отношения. В последний раз клубы встречались в апреле 2021 года, в четвертьфинале ЛЧ. Драматичный и очень зрелищный матч завершился волевой победой "Кайрата", звездой того вечера стал Биржан Оразов.

В 2019 году "Кайрат" также играл с "Бенфикой" как раз на стадии Элитного раунда ЛЧ, и что символично, на арене "Балуан Шолак", где пройдут и предстоящие игры. Тогда алматинцы потерпели поражение со счетом 3:5.

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Прямая трансляция матча "Кайрат" - "Луксол Сент-Эндрюс"

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