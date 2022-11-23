Прямая трансляция первого матча "Кайрата" в Элитном раунде Лиги чемпионов по футзалу

Сегодня, 23 ноября, "Кайрат" стартует в Элитном раунде Лиги чемпионов по футзалу. Соперником алматинского клуба по первому матчу выступит "Луксол Сент-Эндрюс" из Мальты, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча группы С пройдет в Алматы во Дворце спорта имени Балуана Шолака и начнется в 21:00 по времени Астаны. Трансляция будет доступна на официальном сайте телеканала Qazsport.

Следующие матчи в группе "Кайрат" проведет против чешского "Хрудима" (24 ноября) и лиссабонской "Бенфики" (26 ноября).

Напомним, что победители групп Элитного раунда выйдут в финальный турнир, матчи которого состоятся 4/5 и 6/7 мая.

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