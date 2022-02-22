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Клубный футзал
Вчера 07:33
 

Прямая трансляция матча клуба из Казахстана с "Барселоной" в Лиге чемпионов

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Прямая трансляция матча клуба из Казахстана с "Барселоной" в Лиге чемпионов ©instagram.com/fcbfutsal

Сегодня, 29 октября, "Семей" сыграет с "Барселоной" в матче второго тура основного раунда Лиги чемпионов УЕФА по футзалу, сообщают Vesti.kz.

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Сегодня, 29 октября, "Семей" сыграет с "Барселоной" в матче второго тура основного раунда Лиги чемпионов УЕФА по футзалу, сообщают Vesti.kz.

Встреча группы 1 пройдёт в словацком городе Лученец. Начало в 20:00 по казахстанскому времени. Прямая трансляция состоится на телеканале Qazsport и на официальном сайте телевещателя.

Напомним, в первом туре "Семей" со счётом 6:0 разгромил хозяев площадки футзальный клуб "Лученец", а "Барселона" обыграла швейцарскую "Минерву" со счётом 6:1.

По итогам основного этапа определятся 16 участников плей-офф. В 1/8 и 1/4 финала команды сыграют друг с другом по два матча. Судьба трофея решится в традиционном формате "Финала четырёх", который пройдёт 7 и 9 мая 2027 года на швейцарской "Биль/Бьен Арене".

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Лига чемпионов по футзалу 2026/27   •   Словакия, Лученец   •   Основной раунд, Группа 1, мужчины
Вчера 20:00   •   закончен
Семей
Семей
(Семей)
1:6
Барселона
Барселона
(Барселона)
Кто победит в основное время?
Семей

51%

Ничья

15%

Барселона

35%

Проголосовало 55 человек

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