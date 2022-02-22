Прямая трансляция матча казахстанского клуба за выход в 1/4 финала Лиги чемпионов

Сегодня, 5 декабря, футзальный "Семей" проведет ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов против польского "Пяста", сообщают Vesti.kz.
Выездная игра пройдет в Польше. Матч начнется в 23:00 и будет показан на телеканале и официальном сайте Qazsport и начнется в 22:50.
Где и когда смотреть матч "Семея" за выход в 1/4 финала Лиги чемпионов
Напомним, "Семей" в первом матче на своем паркете вел со счетом 3:0, но позволил сопернику оформить камбэк - 3:3.
Причем, решающий гол "Семей" пропустил за три секунды до окончания игры.
