Лидер "Кайрата" и сборной Казахстана нашел новый клуб: детали контракта

Универсал "Кайрата" и сборной Казахстана по футзалу Эдсон продолжит карьеру в другом клубе, передают Vesti.kz.

По информации futsalkazakhstan, натурализованный бразилец подписал контракт с иркутским "ИрАэро" сроком на два сезона.

Отмечается, что разговоры о переходе Эдсона в "ИрАэро" появились еще в начале весны и в итоге они подтвердились.

За "Кайрат" Эдсон выступал с 2018 года. В 2020-м он на полгода уходил в аренду в словенскую "Литию", после чего обратно вернулся в Алматы и в общей сложности провел в красной футболке восемь сезонов.

Напомним, что "ИрАэро" возглавляет бывший тренер "Кайрата" и сборной Казахстана Пауло Рикардо Кака. Также сообщалось, что к "ИрАэро" присоединится казахстанский нападающий Альберт Акбаликов, подробности - здесь.

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