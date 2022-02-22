Казахстанский клуб решился на перестройку состава и нашёл усиление под Лигу чемпионов

Футзальный клуб "Семей" уже начал активную селекционную работу и в летнее трансферное окно команду усилят сразу несколько легионеров. По информации корреспондента Vesti.kz, одним из кандидатов является игрок португальского "Спортинга".

После завершения сезона 2025/26 "Семей" планирует определенную перестройку состава. Команду уже покинули большое количество игроков: Бруно Гомес, Камиль Герейханов, Арнольд Кнауб и Ержан Карменов.

Но также известно, что "Семей" уже подписал соглашения с лидерами сборной Казахстана - Дауреном Турсагуловым и Биржаном Оразовым.

Среди иностранцев клуб интересуются универсалом "Спортинга" Алланом Гильерме, который имеет опыт выступлений за сборную Бразилии. 26-летний бразилец не исключает своего отъезда из Португалии, где ранее он также играл за "Брагу". На родине хавбек выступал за "Коринтианс" и "Фундао".

Напомним, что "Семей", став серебряным призером чемпионата Казахстана, в будущем сезоне сыграет в Лиге чемпионов. На стадии основного раунда ЛЧ им предстоят противостояния с испанской "Барселоной", словацким "Лученецом" и швейцарской "Минервой".

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