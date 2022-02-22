Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие 1XBET - ставки на спорт
Клубный футзал
Сегодня 17:11
 

"Кайрат" рискует потерять еще одного лидера сборной Казахстана

"Кайрат" рискует потерять еще одного лидера сборной Казахстана

АФК "Кайрат" после завершения сезона 2025-26 могут покинуть не только нападающий Даурен Турсагулов и защитник Биржан Оразов, но и еще один ключевой казахстанский игрок, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Ранее возникла информация о том, что Оразов и Турсагулов не продлевают контракты с "Кайратом" и могут покинуть алматинский клуб после сезона. У игроков есть предложения из России (вероятно, один из клубов - "ИрАэро", который возглавляет экс-тренер алматинского клуба и сборной Казахстана Кака), а также к Турсагулову проявляет интерес "Семей".

Но также "Кайрат" не пролонгировал соглашение с универсалом Эдсоном. На данный момент вероятность его ухода высокая. В алматинском клубе, возможно, рассчитывают омолодить казахстанскую часть состава и при этом оптимизировать зарплатную ведомость.


Помимо казахстанцев, на сегодня "Кайрат" не достиг договоренности о новом контракте с Жулио Занотто, к нему уже поступают предложения из Испании и игрок рассматривает эти варианты. 

Добавим, что в зимнее трансферное окно "Кайрат" планирует подписать двух новичков - вратаря и универсала. Вероятно, одним из них станет игрок "Коринтианса" Игор Кариока. 

