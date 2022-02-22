"Кайрат" назвал состав на матч плей-офф Лиги чемпионов

Стал известен состав "Кайрата" на первый матч 1/8 финала футзальной Лиги чемпионов против бельгийского "Спортинг-Андерлехт", сообщают Vesti.kz.

Матч пройдет в Брюсселе и начнется в 00:00 по казахстанскому времени. Прямая трансляция на телеканале Qazsport начнется в 23:50.

"Кайрат" выйдет на матч в следующем составе:

Жоао Пауло, Эдсон. Турсагулов, Оразов, Кайо Руис.

Матчи 1/4 финала

Ответный матч команд запланирован на 5 декабря в Алматы.

Игры этой стадии пройдут 23 февраля и 6 марта. Первые указанные команды первый матч проводят дома.

"Йорринг" / "Этуаль" - "Семей" / "Пяст"

"Хит" / "Пальма" - "Приштина 01" / "Рига"

"Араз" / "Бенфика" - АЕК / "Спортинг"

"Спортинг-Андерлехт" / "Кайрат" - "Луксол Сент-Эндрюс" / "Картахена"

Победители четырёх четвертьфинальных противостояний выйдут в финальный турнир, который будет разыгран с 8 по 10 мая в итальянском Пезаро. Жеребьевка полуфиналов состоится отдельно.

Отметим, что "Семей" в первом матче принимал польский "Пяст". За пять минут до конца игры казахстанский клуб побеждал со счетом 3:0, но позволил гостям уйти от поражения - 3:3. Решающий гол был забит за четыре секунды до окончания матча.