Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
Клубный футзал
Вчера 23:41
 

"Кайрат" назвал состав на матч плей-офф Лиги чемпионов

  Комментарии

Поделиться
"Кайрат" назвал состав на матч плей-офф Лиги чемпионов ©АФК "Кайрат"

Стал известен состав "Кайрата" на первый матч 1/8 финала футзальной Лиги чемпионов против бельгийского "Спортинг-Андерлехт", сообщают Vesti.kz.

Поделиться

Стал известен состав "Кайрата" на первый матч 1/8 финала футзальной Лиги чемпионов против бельгийского "Спортинг-Андерлехт", сообщают Vesti.kz.

Матч пройдет в Брюсселе и начнется в 00:00 по казахстанскому времени. Прямая трансляция на телеканале Qazsport начнется в 23:50.

"Кайрат" выйдет на матч в следующем составе:

Жоао Пауло, Эдсон. Турсагулов, Оразов, Кайо Руис.


Ответный матч команд запланирован на 5 декабря в Алматы.

Матчи 1/4 финала

Игры этой стадии пройдут 23 февраля и 6 марта. Первые указанные команды первый матч проводят дома.

"Йорринг" / "Этуаль" - "Семей" / "Пяст"
"Хит" / "Пальма" - "Приштина 01" / "Рига"
"Араз" / "Бенфика" - АЕК / "Спортинг"
"Спортинг-Андерлехт" / "Кайрат" - "Луксол Сент-Эндрюс" / "Картахена"

Победители четырёх четвертьфинальных противостояний выйдут в финальный турнир, который будет разыгран с 8 по 10 мая в итальянском Пезаро. Жеребьевка полуфиналов состоится отдельно.

Отметим, что "Семей" в первом матче принимал польский "Пяст". За пять минут до конца игры казахстанский клуб побеждал со счетом 3:0, но позволил гостям уйти от поражения - 3:3. Решающий гол был забит за четыре секунды до окончания матча.

Лига чемпионов по футзалу 2025/26   •   Бельгия, Брюссель   •   1/8 финала, мужчины
Сегодня 00:00   •   идёт
Спортинг-Андерлехт
Спортинг-Андерлехт
(Брюссель)
- : -
Кайрат
Кайрат
(Алматы)
Кто победит в основное время?
Спортинг-Андерлехт
Ничья
Кайрат
Проголосовало 23 человек

Реклама

Живи спортом!