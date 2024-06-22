Игита сделал заявление о завершении карьеры

Капитан сборной Казахстана по футзалу 37-летний Игита рассказал о возможном уходе из "Кайрата" и ближайших планах на продолжение карьеры, передает Vesti.kz со ссылкой на Meta-ratings.kz.

- Я думаю, что смогу поиграть еще три года. Мне будет 40 лет и потом будет достаточно, - заявил Игита.

- У тебя заканчивается контракт с "Кайратом". Увидим ли мы тебя в России?

- Мне было бы интересно попробовать свои силы в чемпионате России. Я считаю, что он входит в число лучших чемпионатов в мире, но при этом мне нужно прислушаться к своему здоровью. Играть в России - это кайф, но матчи внутреннего чемпионата проходят на очень высоком уровне и на высоких скоростях. Мне необходимо оценить, насколько моего здоровья хватит, чтобы выдерживать этот темп.

В данный момент я веду переговоры с тремя командами, названия которых я не могу назвать. В первую очередь мне нужно поговорить с руководством "Кайрата", потому что этот клуб всегда будет первым во всех переговорах. Предстоящий период будет последним рывком в моей карьере и мне нужно достойно заработать за этот период. При этом мои слова не значат, что сейчас я не зарабатываю на должном уровне. Я изучаю все предложения и все нюансы. Это делается для того, чтобы найти правильное место для завершения игровой карьеры, в случае если я уйду из "Кайрата". Я не хочу играть год в одном месте, другой в другом.