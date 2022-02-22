Громкая сенсация случилась в полуфинале с участием "Кайрата"

"Кайрат" потерпел сенсационное поражение от "Атырау" в первом матче полуфинальной серии чемпионата Казахстана по футзалу, передают Vesti.kz.
Встреча прошла в Алматы и завершилась со счетом 1:3. В составе гостей дубль оформил Рамазан Бисембайулы (6-я минута, 40-я), а также отличился Габриэль (33-я). У хозяев один мяч отыграл Алиссон (38-я).
Серия продолжится до трех побед одной из команд. Второй матч состоится 8 июня.
Напомним, что параллельная игра с участием сенсационного чемпиона Казахстана завершилась двойным камбэком.
Чемпионат Казахстана по футзалу 2024/25 • Казахстан, Алматы • 1/2 финала, мужчины
8 июня 19:00 • не начат
Кто победит в основное время?
Кайрат
Ничья
Атырау
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