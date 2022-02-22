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Громкая сенсация случилась в полуфинале с участием "Кайрата"

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Громкая сенсация случилась в полуфинале с участием "Кайрата" ©instagram.com/afckairat

"Кайрат" потерпел сенсационное поражение от "Атырау" в первом матче полуфинальной серии чемпионата Казахстана по футзалу, передают Vesti.kz.

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"Кайрат" потерпел сенсационное поражение от "Атырау" в первом матче полуфинальной серии чемпионата Казахстана по футзалу, передают Vesti.kz.

Встреча прошла в Алматы и завершилась со счетом 1:3. В составе гостей дубль оформил Рамазан Бисембайулы (6-я минута, 40-я), а также отличился Габриэль (33-я). У хозяев один мяч отыграл Алиссон (38-я).


Серия продолжится до трех побед одной из команд. Второй матч состоится 8 июня.

Напомним, что параллельная игра с участием сенсационного чемпиона Казахстана завершилась двойным камбэком.

Чемпионат Казахстана по футзалу 2024/25   •   Казахстан, Алматы   •   1/2 финала, мужчины
8 июня 19:00   •   не начат
Кайрат
Кайрат
(Алматы)
- : -
Атырау
Атырау
(Атырау)
Кто победит в основное время?
Кайрат
Ничья
Атырау
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