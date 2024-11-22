Двух судей забанили за результативную ошибку в матче "Кайрата"

Арбитры матча 10-го тура чемпионата Казахстана по футзалу "Кайрат" - "Атырау" Максим Карюкин из Кокшетау и Азимджан Кошалиев из Тараза решением Судейско-экспертной комиссии отстранены на два месяца, передают Vesti.kz со ссылкой на пресс-службу КФА.

Необычным счетом завершился матч "Кайрата" (Видео)

Отмечается, что на 32-й минуте встречи нападающий "Атырау" №29 (Олег Кручинин), обыграв вратаря "Кайрата" №2 (Деннис) получает явную возможность забить гол. Сразу после этого вратарь "Кайрата" делает подножку нападающему "Атырау", тем самым нарушив правила игры и лишив соперника явной возможности забить гол. Арбитр и второй судья дают преимущество команде "Атырау" для завершения атаки и отложенный штраф команде "Кайрат". При этом во время ближайшей остановки игры ни рефери, ни второй судья не принимают каких-либо дисциплинарных санкций в отношении нарушившего игрока команды "Кайрат" (Деннис).

Правильное решение: игру остановить сразу же после совершения нарушения игроком "Кайрата", назначить штрафной удар в пользу "Атырау", удалить вратаря "Кайрата" за лишение соперника явной возможности забить гол.

Ошибка оказалось результативной. Не удаленный вратарь "Кайрата" забил единственный и победный гол в матче.

Следующие игры "Атырау" проведет с рудненским "Аятом" 6-7 декабря, а "Кайрат" в эти даты встретится с "Актобе".