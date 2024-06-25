Чемпион Казахстана близок к трансферу новичка из Бразилии

Футзальный клуб "Семей" продолжает селекционную работу и в ближайшее время может объявить о подписании новичка из Бразилии, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Новоиспеченный чемпион Казахстана нацелен на подписание бразильского универсала Родригиньо. Последние пять лет он выступал за российский клуб "Норильский Никель", там он провел 218 матчей в чемпионате и Кубке России и забил 53 мяча. До этого Родригиньо выступал в составе "Пато футзал" и стал чемпионом Бразилии 2018 года.

В "Семей" бразилец должен перейти на правах свободного агента. С игроком уже провели переговоры и он склоняется к переходу в казахстанский клуб.

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Напомним, что ранее "Семей" достиг договоренности с вратарем сборной Казахстана Игитой и нападающим сборной Бразилии Феррао.

В этом году "Семей" прервал 20-летнюю гегемонию "Кайрата" и стал чемпионом Казахстана. В следующем сезоне команда выступит в Лиге чемпионов, где также ставит цель завоевать трофей.